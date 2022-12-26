В госпиталях в Луганской области лечат до 600 оккупантов: подробности от Генштаба

Российские захватчики на территории Луганщины организовали госпитали для лечения российских оккупантов и наемников ЧВК "Вагнера".

Об этом 26 декабря сообщили в Генштабе ВСУ.

"В населенном пункте Беловодск Старобельского района Луганской области проходят лечение до 300 раненых представителей ЧВК "вагнер". Кроме того, в Первомайске, на территории так называемого "военного госпиталя", развернутого на базе многопрофильного лицея, также лечатся до 300 оккупантов, которые получили ранения в районе города Бахмут", — говорится в сообщении.

В Токмаке Запорожской области российские захватчики ужесточили административно-полицейские меры. Военнослужащие вместе с местными коллаборантами выискивают патриотически настроенных украинских граждан, проводят проверки личных ноутбуков, телефонов и обыскивают жилье.

Война России против Украины

24 февраля Россия начала полномасштабное наступление на территорию Украины. В тот же день российский диктатор Путин объявил о проведении "специальной военной операции" на территории Украины. Путин призвал ВСУ капитулировать и "уходить домой", однако Силы обороны с первого дня противостоят российским оккупантам.

Защитники Украины освободили северные области и провели успешные контрнаступления на Херсонском и Харьковском направлениях.

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