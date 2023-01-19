В Генштабе рассказали, готовы ли к "встрече" российского десанта с моря

В частности, заминированы происки с моря.

Украинские защитники находятся в гтвности на случай повторной попытки российского десанта высадиться со стороны Черного моря. В частности, в Одесской и Николаевской областях.

Об этом говорится в заявлении командующего войсками Оперативного командования "Юг" генерал-майора Андрея Ковальчука.

"Мы держим наготове силы противодействия и готовы применить оружие. Именно поэтому вражеские корабли держатся удаленно, вне зоны поражения. Также для них подготовлены заминированные происки с моря", — рассказал он.

По словам Ковальчука, с начала полномасштабного вторжения агрессорки России, на всей линии побережья Черного моря обеспечена противодесантная оборона. Командующий также отметил, что россияне от 24 февраля 2022-го не смогли реализовать свой замысел — высадить свой десант.

Как сообщалось, по состоянию на 19 января 2023-го Россия вывела в Черное море 11 своих кораблей, 6 из них – ракетоносители. На борту судов находится 40 ракет типа "Калибр".

Читайте также: