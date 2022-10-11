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В Генштабе рассказали, изменила ли что-либо на фронте мобилизация в России

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В Генштабе рассказали, изменила ли что-либо на фронте мобилизация в России

Фото: Associated Press

Мобилизация в России не поможет оккупантам на фронте, поскольку те не могут одолеть украинских защитников и защитниц.

Мобилизация и перекидывание противником резервов не позволяют преодолеть защитников и защитниц нашей страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

В России продолжаются бунты среди мобилизованных. По имеющейся информации, на одном из учебных полигонов восточного военного округа, из-за низкого уровня обеспечения, несоблюдения санитарных норм, ненадлежащего питания и отсутствия нормальных условий для проживания, более ста мобилизованных отказываются выполнять какие-либо приказы командования и покидать казарму.

Напомним, что Зеленский и Путин примут участие в саммите G20 на Бали.

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