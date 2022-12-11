Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Генштабе рассказали, как оккупанты пытаются подкупить лояльность местных на Запорожье

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
824
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Генштабе рассказали, как оккупанты пытаются подкупить лояльность местных на Запорожье

Россияне деньгами пытаются поощрить жителей Мелитопольского района к коллаборантству

Российские оккупанты на захваченных территориях продолжают принудительную паспортизацию местного населения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 11 декабря.

Такие мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны. Жителей принуждают переходить на российские рубли.

Также оккупанты пытаются подкупить местное население и деньгами привлечь к коллаборантству. Россияне оказывают денежную помощь пенсионерам в размере 10 тысяч рублей и начисляют большую зарплату лояльным местным, согласившимся работать в учреждениях так называемой оккупационной "власти".

Ранее в Генштабе ВСУ рассказали об основных событиях на фронте за сутки.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
824
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация