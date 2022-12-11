В Генштабе рассказали, как оккупанты пытаются подкупить лояльность местных на Запорожье

Россияне деньгами пытаются поощрить жителей Мелитопольского района к коллаборантству
Российские оккупанты на захваченных территориях продолжают принудительную паспортизацию местного населения.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 11 декабря.
Такие мероприятия продолжаются в Мелитопольском районе Запорожской области. Из оборота торговых сетей постепенно изымаются украинские гривны. Жителей принуждают переходить на российские рубли.
Также оккупанты пытаются подкупить местное население и деньгами привлечь к коллаборантству. Россияне оказывают денежную помощь пенсионерам в размере 10 тысяч рублей и начисляют большую зарплату лояльным местным, согласившимся работать в учреждениях так называемой оккупационной "власти".
Ранее в Генштабе ВСУ рассказали об основных событиях на фронте за сутки.
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