В Генштабе рассказали, как россияне создают гуманитарный и экономический кризис на оккупированных территориях

Российские захватчики продолжают уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины.

В частности, оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы жилых районов Николаева, а также населенных пунктов Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областей.

Об этом вечером 2 мая сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что на временно занятых территориях враг искусственно создает и обостряет гуманитарный и экономический кризис.

"В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарства, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения", — отметили в Генеральном штабе.

Защитники также добавили, что силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Напомним, оккупанты осуществили наведение понтонно-мостовой переправы через реку Северский Донец. Кроме того, по данным Генштаба, на Изюмском направлении продолжаются наступательные действия противника по направлениям Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

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