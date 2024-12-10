В Генштабе рассказали, какая ситуация на фронте 10 декабря и какие направления наиболее напряженные

В течение суток российские оккупанты продолжают активные штурмы позиций украинских защитников, однако украинские войска эффективно отражают атаки, нанося значительные потери врагу. На фронте зафиксировано 99 боевых столкновений, а вражеские попытки прорыва оказываются тщетными.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Приграничные обстрелы и бои на разных направлениях

Черниговщина: обстрелам подвергаются приграничные населенные пункты, в частности Галагановка и Прогресс.

Харьковщина: враг продолжает обстрелы Тимофеевки. Вблизи Волчанска и Старицы на Харьковском направлении российские войска четырежды пытались прорвать оборону украинских сил. Два боестолкновения продолжаются.

Купянское направление: противник совершил семь штурмов вблизи Петропавловки, Колесниковки, Загрызового и Лозовой. Четыре боестолкновения завершились, еще три продолжаются.

Лиманское направление: россияне совершили 17 атак вблизи Грековки, Копанок, Надии, Макеевки и других населенных пунктов. Пять атак еще не завершены.

Краматорское направление: украинские войска отбили одну атаку вблизи Белой Горы.

Торецкое направление: противник атаковал пять раз вблизи Торецка и Дилиевки.

Покровское направление: оккупанты пытались потеснить украинских защитников в районе Миролюбовки, Променя, Лисовки и других населенных пунктов. Силы обороны отразили 14 атак, семь – продолжаются.

Кураховское направление: российские войска 14 раз атаковали в окрестностях Солнцевки, Старых Тернов, Курахово и других мест. Активно действовала вражеская авиация, нанеся удары по Улаклах, Алексеевке и Константинополю.

Времивское направление: противник совершил 11 атак возле Веселого Гая, Разлива, Благодатного, Макаровки и других. Шесть боеприкосновений продолжаются.

Ореховское направление: российские войска трижды атаковали на направлениях Новоандреевки и Пятихаток.

Действия в других зонах

Приднепровское направление: силы обороны отразили две атаки противника.

Курщина: подразделения Сил обороны отразили 11 атак, еще три продолжаются. Противник вел более 110 обстрелов.

Ситуация на других направлениях фронта не изменилась существенно.

Напомним, по состоянию на утро 10 декабря ВСУ уничтожили 755940 российских военных, из которых 1350 были ликвидированы за минувшие сутки.

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