В Генштабе рассказали, какая ситуация на фронте 11 января

Враг атакует в районах Барановки и Славянки, наши войска дают отпор.

В Украине начала суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. Наши защитники успешно останавливают врага, удерживают границы и срывают планы россиян. Противник продолжает обстрелы и пытается продвигаться по нескольким направлениям.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Основные направления боевых действий

Купянское направление: В сутки противник 13 раз пытался продвинуться на наши позиции в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызового. Сейчас идет девять боевых столкновений.

Лиманское направление: Состоялось 16 боев вблизи Зеленого Рога, Новоегоровки, Макеевки, Терновая, Заречного, Григоровки и в Серебрянском лесу. В этом направлении две конфронтации продолжаются.

Краматорское направление (Времен Яр, Ступочка): С начала суток произошло 13 боевых столкновений, три из которых продолжаются в настоящее время.

Торецкое направление: Враг пять раз атаковал в районах Торца и Дилиевки. Наши защитники начали контратаку на эти позиции.

Покровское направление: Высокая активность врага – за сегодня произошло 56 боевых столкновений разной интенсивности. Противник атаковал в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Балка, Лисица, Зеленое, Новая Трудовая, Зверевое, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинополь. 46 атак противника были отбиты, а 10 боев продолжаются.

Новопавловское направление: Противник пять раз атаковал наши позиции под Новоселкой и Большой Новоселкой, также был совершен авиаудар по Новополю.

Приднепровское направление: Одно боевое столкновение, в результате которого враг не добился успеха.

Курщина: ВСУ отразили 12 атак врага, три из которых продолжаются. Также противник нанес три авиаудара по населенным пунктам области и позициям наших защитников, используя четыре КАБ (пулеметно-авиационные бомбы).

Другие направления: Изменения в оперативной ситуации в других направлениях не произошли.

Напомним, военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, считает, что в 2025 году кафиры планируют создать три ударных плацдарма для наступления на Славянско-Краматорскую городскую агломерацию. По его словам, первый плацдарм будет в направлении Лимана.

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