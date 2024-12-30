В Генштабе рассказали, какая ситуация на фронте 30 декабря и где горячее всего

В Украине ситуация на фронте остается сложной с многочисленными боевыми столкновениями и обстрелами. ВСУ продолжают активно противодействовать российской агрессии, нанося врагу потери в живой силе и технике.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронте по состоянию на 30 декабря

Пограничные населенные пункты, в частности Бачевск и Александровка в Сумской области, а также Тимофеевка в Харьковской области, продолжают подвергаться артиллерийским обстрелам с территории Российской Федерации. На Харьковском направлении российские оккупанты дважды пытались атаковать оборонные рубежи украинских подразделений близ Волчанска и Липцев, однако успеха не добились.

На Купянском направлении украинские военные отбили четыре вражеских атаки возле Голубовки, Степной Новоселовки, Кругляковки и Загрызового. Семь боеприкосновений на этом направлении продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики совершили десять атак на позиции Сил обороны в районах Копанок, Надежды, Новоегоровки, Макеевки, Ивановки и Тернов, в настоящее время продолжаются бои в двух локациях.

Захватчики также провели штурм на Северском направлении близ Белогоровки, однако Силы обороны отразили атаку.

На Краматорском направлении украинские войска отразили три штурмовых действия вблизи Временного Яра и Ступочек, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Торецком направлении российские войска пытались вытеснить украинские подразделения с позиций недалеко от Щербиновки и Торецкая, но Силы обороны отразили две атаки. Четыре боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении в сутки российские войска предприняли 30 попыток потеснить украинских защитников на нескольких участках фронта, в том числе в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Зеленого и других населенных пунктов. Силы обороны отразили 23 атаки врага, еще семь боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 11 атак вблизи Петропавловки, Славянки, Шевченко и Курахово, две атаки продолжаются.

На Времивском направлении украинские войска отразили 11 штурмов вблизи Янтарного, Успеновки, Времовки, а также в направлении Константинополя и Новоселки. Четыре боестолкновения продолжаются.

Напомним, в течение 2024 года страна-террористка РФ нанесла по Киеву около 200 воздушных ударов. Для атак российские войска привлекли более 1300 дронов и более 200 крылатых ракет.

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