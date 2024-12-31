В Генштабе рассказали, какая ситуация на фронте 31 декабря: где тяжелее всего

Украинские военные героически держат оборону по всем направлениям, несмотря на многочисленные атаки.

На фронте за сутки зафиксировано 117 боевых столкновений, наибольшая активность наблюдается на Покровском направлении.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Ситуация по состоянию на 31 декабря

На Краматорском направлении враг совершил 22 штурмовые атаки на позиции ВСУ возле Временного Яра, Ступочков, Белой Горы и Предтечино.

На Покровском направлении противник провел 30 попыток потеснить украинских защитников в районах Зеленого Поля, Барановки, Новоторецкого и других населенных пунктов. Силы обороны отразили 23 атаки, еще семь продолжаются.

На Лиманском направлении зафиксировано 16 атак в районах Надежды, Тернов, Зеленой Рощи, Дружелюбовки и других.

На Купянском направлении враг совершил семь штурмов в районах Лозовой, Новой Кругляковки и Загрызового.

На Торецком направлении оккупанты атаковали Щербиновку и Торецк. Отбиты пять атак, а четыре боя еще продолжаются.

На Кураховском направлении ведутся активные бои вблизи Петропавловки, Шевченко, Украинки и Курахово. Отражены девять атак, еще пять продолжаются.

На Времевском направлении противник семь раз атаковал в районах Константинопольского, Разлива, Дачного и Великой Новоселки.

На Ореховском направлении российские силы трижды пытались продвинуться в сторону Новоандреевки, но получили отпор.

На Северском направлении кафиры предприняли три попытки прорыва в районах Белогоровки и Григорьевки, однако наши войска успешно их отбили.

Артиллерийские обстрелы с территории России нанесли ущерб Сумской, Черниговской и Харьковской областям.

Напомним, беспилотники 31 декабря атаковали нефтебазу в Смоленской области РФ. Власти заявили о работе ПВО по враждебным целям.

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