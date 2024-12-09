В Генштабе рассказали, какая ситуация на фронте по состоянию на 9 декабря и где жарче всего

Стала известна оперативная информация по состоянию на 09.12.2024 по поводу российского вторжения. С начала суток на фронте произошло 102 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ Украины.

В течение дня враг с территории России обстрелял Возрожденский район Харьковской области из артиллерии. На Харьковском направлении произошло три боеприкосновения возле Глубокого и Волчанская, одна из атак продолжается.

На Купянском направлении враг дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районе Лозовой и Загрызового. Одна из атак была отбита, но бои продолжаются.

На Лиманском направлении произошло десять боеприкосновений вблизи Грековки, Зеленого Роща, Надежды, Макеевки, Торского и Ямполевки. Шесть из них продолжаются.

На Торецком направлении враг шесть раз атаковал районы Торецка и Нелиповки. Четыре атаки отбиты, два боя продолжаются.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении, где произошло 29 столкновений разной интенсивности. Подразделения украинских войск отбили 24 атаки возле Миролюбовки, Лисовки, Луча, Даченского, Млечного и Шевченко.

Ситуация осложнилась на Кураховском направлении, где украинские военные отразили 16 штурмов вблизи Солнцевки, Старых Тернов, Зари, Дальнего, Дачного и Курахового. Девять боев продолжаются.

На Времивском направлении россияне атаковали 14 раз, в том числе вблизи Константинополя, Новоселки и Сторожевого. Сейчас пять боев продолжаются. Вражеская авиация нанесла удары по Константинополю.

На Приднепровском направлении враг атаковал украинские позиции трижды, однако понес значительные потери.

На Курщине украинские защитники отбивают шесть атак врага, всего уже зафиксировано девять боеприкосновений.

Наши войска продолжают истощать неприятеля на всех участках фронта.

Напомним, ранее мы писали о том, что Россия готовится ударить в столицу Россия ударит "Орешником", а что уже известны возможные даты.

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