В Генштабе рассказали, какая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях

Оккупанты сосредоточили основные усилия на районах Антоновки и Новоселидовки, где длится 10 штурмов.

С начала суток на фронте зафиксировано 97 боевых столкновений, наиболее активные бои ведутся на Покровском и Кураховском направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

13 ноября Генштаб ВСУ сообщил о значительной активности противника по разным направлениям фронта.

На Харьковском направлении была отбита одна атака врага в районе Волчанска. На Купянском направлении российские войска пять раз пытались штурмовать позиции у Лозовой и Первомайского, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватчики совершили пять атак в направлении Чернещины, Тернов и Заречного, два боестолкновения продолжаются. В то же время, на Краматорском направлении продолжается одно боеприкосновение в районе Ступочек.

На Торецком направлении противник трижды пытался улучшить свое положение в районе Торецкая, однако украинские воины дали достойный отпор.

На Покровском направлении враг уже совершил 24 штурма вблизи Сухой Балки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Петровки, Новоалексеевки и Пустынки.

Самая горячая ситуация сейчас на Кураховском направлении, где враг совершил 32 атаки в районах Бересток, Ильинки, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Екатериновки. Враг сосредоточил основные усилия на районах Антоновки и Новоселидовки, где провели 16 штурмов, из которых 10 продолжаются.

На Времивском направлении произошло восемь боеприкосновений недалеко от Ровно, Новополя, Трудового, Константинопольского и Макаровки, украинские силы отбивают шесть атак.

На Ореховском направлении кафиры три раза атаковали в направлениях Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении наши войска успешно отразили четыре вражеских штурма.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович сообщал, что российские захватчики пытаются продвигаться в направлении села Константинополь, которое находится в 15 км от Курахово. Если враг захватит Курахово, наступление на Покровск станет вероятным.

Читайте также: