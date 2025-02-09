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В Генштабе рассказали, какая ситуация на Покровском направлении

В Генштабе рассказали, какая ситуация на Покровском направлении

Украинские военные отбили атаку врага

За минувшие сутки произошло 133 боевых столкновения.

На Покровском направлении кафиры совершили 54 атаки, пытаясь прорвать украинскую оборону. Но все попытки закончились для них провалом – наши воины удержали не только позиции, но и уничтожили значительное количество живой силы и техники противника.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Противник нанес 91 авиаудар, сбросил 147 управляемых авиабомб, выпустил более 5800 снарядов, среди них 127 – с РСЗО, а также применил 2856 дронов-камикадзе. Авиаудары направлены на ряд населенных пунктов, в частности, Волчанск, Липцы, Дружковку, Константиновку, Гуляйполе, Покровск.

Силы обороны Украины нанесли удары по шести районам сосредоточения вражеских войск, уничтожили три артиллерийских установки и две радиолокационные станции оккупантов.

Самые ожесточенные бои продолжаются в Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Украинские защитники отразили десятки атак, остановили наступления в районах Загрызового, Петропавловки, Новоегоровки, Белогоровки, Временного Яра, Крымского, Торецкая, Гуляйполя.

В зоне Курщины отражены 28 атак противника. Враг совершил 44 авиаудара, использовал 64 управляемых авиабомба и 544 артиллерийских обстрела, в том числе 15 из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях наступательных группировок не обнаружено.

Общие потери РФ в сутки: 1460 человек, 11 танков, 20 бронемашин, 24 артиллерийские системы, 83 дрона, 127 автомобилей и подразделение спецтехники. Украинские военные наносят врагу значительные потери, ослабляя его наступательный потенциал.

Напомним, российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе, выпустив более 150 "Шахедов" по территории Украины. В результате ударов пострадали несколько регионов

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