В Генштабе рассказали, какая ситуация на Покровском направлении

На Покровском направлении кафиры совершили 54 атаки, пытаясь прорвать украинскую оборону. Но все попытки закончились для них провалом – наши воины удержали не только позиции, но и уничтожили значительное количество живой силы и техники противника.

Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Противник нанес 91 авиаудар, сбросил 147 управляемых авиабомб, выпустил более 5800 снарядов, среди них 127 – с РСЗО, а также применил 2856 дронов-камикадзе. Авиаудары направлены на ряд населенных пунктов, в частности, Волчанск, Липцы, Дружковку, Константиновку, Гуляйполе, Покровск.

Силы обороны Украины нанесли удары по шести районам сосредоточения вражеских войск, уничтожили три артиллерийских установки и две радиолокационные станции оккупантов.

Самые ожесточенные бои продолжаются в Харьковском, Купянском, Лиманском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях. Украинские защитники отразили десятки атак, остановили наступления в районах Загрызового, Петропавловки, Новоегоровки, Белогоровки, Временного Яра, Крымского, Торецкая, Гуляйполя.

В зоне Курщины отражены 28 атак противника. Враг совершил 44 авиаудара, использовал 64 управляемых авиабомба и 544 артиллерийских обстрела, в том числе 15 из РСЗО.

На Волынском и Полесском направлениях наступательных группировок не обнаружено.

Общие потери РФ в сутки: 1460 человек, 11 танков, 20 бронемашин, 24 артиллерийские системы, 83 дрона, 127 автомобилей и подразделение спецтехники. Украинские военные наносят врагу значительные потери, ослабляя его наступательный потенциал.

Напомним, российские войска совершили массированную атаку дронами-камикадзе, выпустив более 150 "Шахедов" по территории Украины. В результате ударов пострадали несколько регионов

Читайте также: