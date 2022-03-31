В Генштабе рассказали, какие подразделения армии РФ обстреливают Чернигов и убивают украинцев

В Генштабе рассказали, какие подразделения армии РФ обстреливают Чернигов и убивают украинцев

Оккупанты закрепляются на занятых рубежах и проводят перегруппировку.

Оккупанты продолжают блокировать и производить артиллерийские обстрелы Чернигова.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба вооруженных сил Украины 31 марта.

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"На Северском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава 2-й, 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии Центрального военного округа", — рассказали в Генштабе.

Кроме того, оккупанты закрепляются на занятых рубежах и проводят перегруппировку.

"В целях ведения разведки и корректировки огня артиллерии враг использует БПЛА", — сообщают военные.

Ранее сообщалось, что у народной депутатки от партии "Голос" Ольги Стефанишиной на войне под Черниговом погиб муж.

Напомним, военный эксперт заявил, что запад должен усиливать санкции против России, чтобы не допустить нового этапа войны против Украины. Потому что техника и люди у РФ еще есть.

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