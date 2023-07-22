В Генштабе рассказали, какие виды войск ВСУ уничтожают больше всего оккупантов

В ВСУ назвали виды войск, уничтожающих больше всего захватчиков армии РФ.

Около 90% российских оккупантов уничтожаются в результате работы ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба Вооруженных сил Украины полковник Сергей Баранов, пишет Military Media Center.

По его словам, такой прогресс достигается за счет обучения личного состава, применения новых программных продуктов и внедрения автоматизированной системы управления огнем.

"Артиллерист должен знать, что нужно делать пехоте, лучше, чем она сама. Потому что именно мы готовим предложения относительно огневого поражения противника так, чтобы не задеть своих и обеспечить нашу общую победу. На сегодняшний день около 90% уничтоженных российских оккупантов — работа ракетных войск и артиллерии", - сказал он.

Сергей Баранов также отметил, что благодаря западным высокоточным ракетно-артиллерийским системам ВСУ скомбинировали и создали дальнобойный "огневой кулак", который бьет настолько мощно и точно, что россияне уже не могут вести действенную контрбатарейную борьбу.

"Чтобы приблизить нашу победу, мы постоянно адаптируемся, придумываем новые способы и методы огневого поражения, совершенствуем наше оружие, наши боеприпасы, навыки и умения! Артиллерия – это коллективное оружие. А служба и жизнь – это командная игра", – резюмировал он.

Напомним, зенитно-ракетные подразделения ВСУ за неделю уничтожили семь элементов установок ЗРК С-300.

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