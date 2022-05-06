В Генштабе рассказали, на чем враг сосредотачивал усилия на Южнобужском направлении

На Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не предпринимал, а сосредотачивал усилия на удержании занятых рубежей.
В пятницу, 6 мая, враг активных наступательных действий в Южнобужском направлении не проводил, наносил огневое поражение по позициям украинских войск в отдельных районах.
Об этом сообщают в Генштабе.
"Сосредоточивал усилия на удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций", — говорится в сообщении.
Напомним, что российские войска на 6 мая продолжают наступательные действия на Востоке Украины и наибольшая их активность зафиксирована на Слобожанском и Донецком направлениях.
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