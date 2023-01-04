В Генштабе рассказали, на каких направлениях оккупанты наступают, а где – обороняются

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты продолжают перемещать на передовую личный состав, вооружение, военную технику и боеприпасы. Кроме железнодорожных перевозок, враг использует военно-транспортную и гражданскую авиацию.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба за 4 января.

Удары врага

В течение этих суток россияне нанесли 3 ракетных удара по гражданским объектам Константиновки Донецкой области, совершили 9 авиационных ударов и 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Генштаб предупреждает, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Ситуация в отдельных направлениях

Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском направлении.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском – ведут оборону. Проводят инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега Днепра.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях ситуация стабильная, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремяч Черниговской области; Нововасиловка — Сумской и Красне, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка, Фиголовка и Двуречная на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях обстрелы из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них – Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестово Харьковской области и Ивановка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области.

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На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности это — Спорное, Берестовое, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огненное поражение оккупантов попали Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций украинских войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 40 населенных пунктов. Не прекращает терроризировать мирное население городов и селений вдоль правого берега реки Днепр.

От артиллерийских обстрелов российских оккупантов пострадала гражданская инфраструктура Дорожнянки, Железнодорожного, Белогорья, Лукьяновского и Каменского Запорожской области и Гавриловки, Дудчан, Ивановки, Антоновки и Днепровского Херсонской области.

"Вагнеровцы" в Луганске

В Луганске, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, оккупанты лечат более 100 наемников ЧВК "Вагнер".

Ответные удары

Украинская авиация в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки провели огневое поражение пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и военной техники и склада боеприпасов врага.

Напомним, что Генштаб подтвердил "бавовну" в Токмаке 3 января. Потери противника составили около 80 военнослужащих ранеными и погибшими.