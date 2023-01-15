В Генштабе рассказали, на каких направлениях оккупанты наступают, а где – обороняются: главное со сводки

Российские оккупанты в течение суток совершили 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 15 января.

Генштаб напоминает, что угроза авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Россияне и дальше основные усилия сосредотачивают на попытках захвата Донецкой области.

Ситуация в отдельных направлениях

Враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Лиманском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском обороняется.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси и РФ продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах.

В то же время минометные и артиллерийские обстрелы подверглись районам населенных пунктов Сопич, Волковка и Кондратовка Сумской области и Старица, Гурьев Казачок, Бударки, Волчанск, Стрилеча, Тернова, Хатне и Тополи на Харьковщине.

В Купянском и Лиманском направлениях враг обстрелял районы более 15 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Котляровка, Крахмальное, Берестовое и Ольшана Харьковской области, а также Новоселовское, Стельмаховка, Невское, Кузьмино и Краснопоповка в Луганской области.

На Бахмутском направлении обстреляны позиции наших войск в районах более 20 населённых пунктов. В частности, это – Спорное, Красная Гора, Клещиевка, Ивано-Дарьевка, Соледар, Бахмут, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под огонь оккупантов попали Георгиевка, Веселое, Авдеевка, Марьинка, Водяное и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка и Никольские Дачи.

В Запорожском направлении враг нанес огненное поражение по районам более 20 населенных пунктов. Среди них – Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Волшебное, Малая Токмачка, Степное и Качкаровка Запорожской области.

На Херсонском направлении обстрелов подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности, Херсон и его пригород.

Потери

Окупатели продолжат нести значительные потери. Так, из-за нехватки койко-мест в больницах оккупированной Горловки Донецкой области, всех раненых с линии фронта на Донецком направлении эвакуируют в Ждановку.

Ранее в Офисе президента рассказали, что ВСУ ликвидировали 77% зэков-"вагнеровцев".

Также сегодня РФ снова обстреляла Херсон. Известно о 7 раненых, один из них – в тяжелом состоянии.

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