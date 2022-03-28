В Генштабе рассказали, на каких направлениях оккупанты сосредотачивают усилия

Вооруженные силы Украины удерживают оборону.
На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходов в районы населенных пунктов Угледар, Солодке, а также захвате города Мариуполь.
Об этом сообщили в Генштабе Украины.
"Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески. В направлении Терны в результате боевого столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины понес потери и отступил в район населенного пункта Макеевка. В Рубежном, при поддержке артиллерии, пытается закрепиться в северо-западной части города. Понес потери, успеха нет”, — говорится в сообщении.
В районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области враг дважды предпринимал попытки штурмовых действий. Успеха не было, отступил, продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников.
В районе населенного пункта Марьинка противник провел штурмовые действия. Успеха нет, понес потери.
В Мариуполе продолжал продвижение в центр города и огненное поражение позиций наших войск.
В районах Степногорска и Гуляйполе российские оккупанты проводили артиллерийские обстрелы позиций подразделений сил обороны.
По состоянию на 26 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 16 400 человек.
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