Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In english

В Генштабе рассказали, на каких направлениях оккупанты сосредотачивают усилия

Дата публикации
Просмотры
4280
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Генштабе рассказали, на каких направлениях оккупанты сосредотачивают усилия

Associated Press

Вооруженные силы Украины удерживают оборону.

На Донецком направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходов в районы населенных пунктов Угледар, Солодке, а также захвате города Мариуполь.

Об этом сообщили в Генштабе Украины.

"Противник совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески. В направлении Терны в результате боевого столкновения с подразделениями Вооруженных Сил Украины понес потери и отступил в район населенного пункта Макеевка. В Рубежном, при поддержке артиллерии, пытается закрепиться в северо-западной части города. Понес потери, успеха нет”, — говорится в сообщении.

В районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области враг дважды предпринимал попытки штурмовых действий. Успеха не было, отступил, продолжает артиллерийские обстрелы позиций украинских защитников.

В районе населенного пункта Марьинка противник провел штурмовые действия. Успеха нет, понес потери.

В Мариуполе продолжал продвижение в центр города и огненное поражение позиций наших войск.

В районах Степногорска и Гуляйполе российские оккупанты проводили артиллерийские обстрелы позиций подразделений сил обороны.

По состоянию на 26 марта общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 16 400 человек.

Читайте также:

Следующая публикация