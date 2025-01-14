В Генштабе рассказали, на какое расстояние были нанесены удары вглубь России этой ночью

Силы обороны Украины будут продолжать систематические удары по объектам, обеспечивающим боеприпасами, техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию РФ, до полного прекращения агрессии со стороны России.

В ночь на 14 января Силы обороны Украины провели наибольший удар по военным объектам на территории Российской Федерации, поражены цели на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине страны. Атака поразила объекты в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В частности, снова была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где недавно закончился пятидневный пожар после предварительного удара. Теперь подразделения Сил беспилотных систем ВС Украины возобновили возгорание на этом объекте.

Кроме того, поражен Брянский химический завод в городе Сельцо, где производятся боеприпасы для артиллерии, реактивных систем залпового огня и авиации. Здесь наблюдалась вторичная детонация, продолжавшаяся несколько часов. Также были уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса "Тор" и "Бук".

К этой операции были вовлечены подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, СБУ, Воздушных сил и Главного управления разведки Минобороны Украины.

Также были поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса России: Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез", на которых вспыхнули пожары.

Напомним, операторы FPV-дронов ГУР Минобороны Украины уничтожили российский военный транспорт и РЭБ в Донецком направлении.

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