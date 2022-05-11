В Генштабе рассказали, на каком направлении враг планирует наступление

В Генштабе рассказали, на каком направлении враг планирует наступление

Оккупанты не покидают попыток захватить восток Украины.

В настоящее время российские военные сосредотачивают основные усилия, чтобы возобновить наступление на Славянском направлении. С этой целью враг пытается пополнить запасы материально-технических средств.

Об этом рассказали в Генштабе ВСУ.

"На Славянском направлении основные усилия врага сосредотачивались на создании условий для возобновления наступления. Подразделения противника продолжали пополнение запасов материально-технических средств с целью наращивания наступательных возможностей", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия не отказалась от планов захватить Киев, а также планирует в дальнейшем создать новое государственное образование на большинстве территории Украины и присоединить его к своему составу.

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