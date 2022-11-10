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В Генштабе рассказали о новой волне мобилизованных из России: когда они прибудут

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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В Генштабе рассказали о новой волне мобилизованных из России: когда они прибудут

Фото: Associated Press

Уже после 10 ноября в Украину может прибыть новая волна мобилизованных оккупантов.

В Украину собираются отправить новую волну мобилизованных из Смоленска. Произойдет это, вероятнее всего, во второй декаде ноября.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Продолжается подготовка мобилизованных в военных учебных заведениях на территории российской федерации. Так, по имеющейся информации, ожидается отправка очередной партии указанной категории лиц во второй декаде ноября из Смоленска. Указанная группа проходила подготовку на базе военной академии противовоздушной обороны вооруженных сил российской федерации", — говорят в Генштабе.

Ранее Жданов рассказал, сколько мобилизованных в РФ сейчас в Украине и когда прибудут "новые партии" оккупантов.

Напомним, мобилизованные россияне показали, в каких условиях находятся вблизи оккупированного украинского города Сватово в Луганской области. Оккупантам пришлось купить брезент, чтобы прятаться от дождя, а из досок сделать стол и скамейки.

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Дата публикации
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1251
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