В Генштабе рассказали о планах оккупационных войск РФ, что с треском провалились

В Генштабе рассказали о планах оккупационных войск РФ, что с треском провалились

Захватчики в тупике обстреливают школы, больницы и жилые кварталы.

Главные задачи российских оккупантов по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, окружению Киева, выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей и установлению контроля над левобережной частью Украины – провалены.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба.

Там отметили, что враг частично достиг цели на Донецком направлении.

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"Противник остановлен в направлении Николаева. Враг продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры с применением высокоточной, по заявлениям РФ, оружия и неуправляемых авиационных бомб", — говорится в сообщении.

С начала боевых действий противник нанес 291 ракетный удар, применено 459 ракет наземного, морского и воздушного базирования, провел 1403 авиационных налета.

"Основными наземными целями русских захватчиков стали украинские города и села, а именно объекты производственной инфраструктуры, школы, больницы, национальные исторические и религиозные святыни, густонаселенные жилые кварталы", — добавили в Генштабе.

ТСН.ua

Напомним, что эскомандующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что в течение 10-12 дней в России закончатся ресурсы для ведения наступательных действий в Украине, поэтому президент Владимир Путин будет пытаться "заморозить" ситуацию на местах.

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