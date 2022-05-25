В Генштабе рассказали о попытках оккупантов совершить штурм в Харьковской и Донецкой областях

В Генштабе рассказали о попытках оккупантов совершить штурм в Харьковской и Донецкой областях

В Генштабе ВСУ сообщили, какая ситуация сейчас на Слобожанском направлении.

Враг постоянно обстреливает позиции украинских военных, а также гражданскую инфраструктуру.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Слобожанском направлении оккупанты оказывают систематическое огневое влияние высокой интенсивности по районам сосредоточения наших войск. Подразделения агрессора обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Краснополья Сумской области, а также Терново, Русские Тишки, Долгенькое и Новая Дмитровка Харьковской области", — говорится в сообщении.

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Вместе с тем враг попытался совершить наступательные действия в районах Долгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области. Впрочем, украинские защитники отбили атаки оккупантов.

"Враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений в районах городов Изюм и Славянск. Совершил попытки штурмовых и наступательных действий в районах Долгенького Харьковской области и Богородичное Донецкой области, успеха не имел, с потерями отошел", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 25 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 29,4 тысяч человек.

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