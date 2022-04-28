В Генштабе рассказали о попытке армии РФ совершить штурм на Южнобужском направлении

В Генштабе рассказали о попытке армии РФ совершить штурм на Южнобужском направлении

Российские оккупанты обстреливают территории Украины и пытаются совершить штурмовые действия.

На Южнобужском направлении враг пытался совершить штурм в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Ивановка и Заградовка. Впрочем, украинские защитники успешно отбили атаку захватчиков.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"На Южнобужском направлении успешно отбита попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка", — говорится в сообщении.

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Также в Генштабе сообщили, что корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ назвали всеобщие боевые потери противника с 24 февраля до 28 апреля.

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