В Генштабе рассказали о попытке армии РФ совершить штурм на Южнобужском направлении

Российские оккупанты обстреливают территории Украины и пытаются совершить штурмовые действия.
На Южнобужском направлении враг пытался совершить штурм в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое, Ивановка и Заградовка. Впрочем, украинские защитники успешно отбили атаку захватчиков.
Об этом говорится в сообщении Генштаба.
"На Южнобужском направлении успешно отбита попытка штурмовых действий противника в районах населенных пунктов Александровка, Таврическое; Ивановка и Заградовка", — говорится в сообщении.
Также в Генштабе сообщили, что корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ назвали всеобщие боевые потери противника с 24 февраля до 28 апреля.
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