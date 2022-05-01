В Генштабе рассказали о попытке оккупантов установить полный контроль над Рубежным и Попасной

Российские военные пытались полностью захватить Рубежное и Попасную, Луганская область.
Впрочем, украинские военные дали врагу достойный отпор. Оккупанты потерпели поражение.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"На Донецком и Таврическом направлениях враг пытался установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная, успеха не имел, также понес потери", — говорится в сообщении.
Также враг попытался захватить Озерное, Марьинку, Времивку и Зеленое Поле, Донецкая область. Однако, также потерпел поражение.
"Российские оккупанты безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. Также враг понес потери в районе населенных пунктов Времивка и Зеленое Поле", — говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на 1 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 23,5 тысяч человек.
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