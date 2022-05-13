В Генштабе рассказали о ситуации на основных направлениях Донбасса

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации в основных направлениях Донбасса.

Так, в течение 79-х суток полномасштабной войны на Славянском направлении россияне основные усилия сосредотачивали на наступлении в районе Богородичного.

Впрочем, это врагу не удалось. Также оккупанты вели артиллерийские обстрелы по Новой Дмитровке и Краснополью. Армия РФ также совершала авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 13 мая.

"На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения продолжают обстреливать наши войска. Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка", — рассказали в Генштабе.

Также в сообщении говорится, что на Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка.

На Северодонецком направлении россияне оказывают активное огневое воздействие возле Рубежного. Со своей стороны, на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались штурмовать Золотое и Камышеваха. Также россияне обстреливали Тошковку и Орехово.

"На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, ведет наступательные действия в направлениях населенных пунктов Каменка и Новоселовка, успеха не имеет. В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредотачивали на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжают обстрелы", — поделились защитники.

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Напомним, оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Украины с территории России. Так, за сутки враг обстреливал гражданские объекты Сумщины и нанес авиаудара по Товстодубову.

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