В Генштабе рассказали о ситуации на Волынском и Полесском направлениях

В Генштабе рассказали о ситуации на Волынском и Полесском направлениях

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 28 апреля по поводу российского вторжения в Украину.

На Волынском и Полесском направлениях существенные изменения в деятельности оккупационных войск не зафиксированы.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты продолжают наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории республики Беларусь.

По имеющейся информации, авиационные подразделения воздушно-космических сил Российской Федерации продолжают использовать аэродром Барановичи. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Беларуси продолжают несение дежурства в усиленном режиме.

Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 28 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 23 тысяч человек. Впрочем, данные еще уточняются.

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