В Генштабе рассказали о ситуации на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях

В Генштабе рассказали о ситуации на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 25 апреля по поводу российского вторжения в Украину.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано.

В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты не планируют идти в наступление.

"На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на 25 апреля общие боевые потери среди личного состава оккупантов составили около 21,9 тысяч человек. Впрочем, данные еще уточняются.

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии ВС РФ).

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