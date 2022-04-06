В Генштабе рассказали о ситуации на всех операционных направлениях по состоянию на 6 апреля

В Генштабе рассказали о ситуации на всех операционных направлениях по состоянию на 6 апреля

Идут 42-е сутки с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.

Российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать из артиллерии Харьков, не оставляют попыток штурма Мариуполя. Успеха не имеют. Враг также активно применяет запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы.

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, какая ситуация на основных направлениях по состоянию на утро 6 апреля.

Волынское направление

На Волынском направлении признаков формирования противником наступательных группировок нет. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

Полесское направление

На Полесском направлении оккупанты активных действий не совершали. Часть подразделений врага, которые выведены из указанного направления, находятся на территории республики Беларусь. Продолжают меры восстановления, предположительно с целью их перегруппировки и усиления других группировок.

Не исключается оставление на территории республики Белоруссии подразделений российских войск с целью сковывания действий Сил обороны Украины и недопущения их опрокидывания на другие направления. Другой целью является оказание помощи республике в прикрытии части белорусско-украинской границы.

Северское направление

На Северском направлении продолжается восстановление оккупационных подразделений врага, ранее выведенных в Брянскую и Курскую области российской федерации.

Слобожанское направление

На Слобожанском направлении враг продолжает блокировать город Харьков и наносить артиллерийские обстрелы по его отдельным районам.

Изюмское направление

На Изюмском направлении оккупанты не оставляют намерений по поводу создания ударной группировки и продолжения наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвинково.

Донецкое направление

В Донецком направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Продолжает ведение штурмовых действий в районах населенных пунктов Попасная, Степное, Новотошковское, Рубежное, Северодонецк и Сладкое. Удачи нет.

Российские оккупанты продолжают активно применять запрещенные международным гуманитарным правом боеприпасы. Не оставляют попыток штурма Мариуполя. Защитники города более сорока суток держат героическую оборону, сдерживая превосходящие силы подразделений российских захватчиков.

Таврийское направление

На Таврийском направлении, в районе населенного пункта Басань, зафиксировано перемещение отдельных подразделений из состава 58 общевойсковой армии, вероятно, с целью перегруппировки сил.

Южнобужское направление

На Южнобужском направлении враг принимает меры по восстановлению боеспособности и принимает меры по инженерному оборудованию позиций. Продолжает террор гражданского населения на временно занятых территориях Херсонской области.

Напомним, оккупанты решили не забирать тела своих убитых, прихватив кастрюли и медь, которые нашли в домах украинцев.

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