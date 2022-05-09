В Генштабе рассказали о ситуации на Юге и около Приднестровья

В Генштабе рассказали о ситуации на Юге и около Приднестровья

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили актуальную информацию о ситуации на Южнобужском и Таврическом направлениях.

Так, в течение 75-х суток полномасштабной войны россияне проводили перегруппировку подразделений с целью улучшения тактического положения своих войск.

Также оккупанты наращивают системы огневого поражения и противовоздушной обороны, а также совершенствуют инженерное оборудование позиций. А для того, чтобы не допустить переброски подразделений Сил обороны Украины на другие направления, россияне проводят демонстративные действия.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 9 мая.

"На Бессарабском направлении в Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка осталась без изменений. В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота России продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки", – говорится в сообщении.

Напомним, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Донецкой области. Захватчики хотят захватить стратегически важные населенные пункты.

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