В Генштабе рассказали о ситуации в регионах, граничащих с Беларусью и РФ

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

Вместо этого продолжаются обстрелы со стороны армии РФ приграничья Сумщины и Черниговщины. Также оккупанты в дальнейшем стряпают по Харьковской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 30 августа.

В частности, на Сиверском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Нововасиловка, Бачевск, Старикове, Пески и Миропольское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей.

На Харьковском направлении враг обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Адамовки, Харькова, Крестища, Байрака, Александровки, Мазановки, Удов, Борщевой, Большой Камышевахи, Светличного, Константиновки и Русской Лозовой. Россияне привлекли авиацию для удара возле Гусаровки.

Напомним, в разведке сообщили, сколько военных Россия бросила на войну против Украины и сколько еще мобилизует.

Как сообщалось, российская авиация снова обстреляла Украину с территории Беларуси.

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