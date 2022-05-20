В Генштабе рассказали об обстрелах Харьковщины и очередных понтонных переправах оккупантов

В Генштабе рассказали об обстрелах Харьковщины и очередных понтонных переправах оккупантов

Оккупанты 20 мая обстреляли из артиллерии позиций украинских военных к северу от города Харькова.

Кроме того, россияне дистанционно заминировали маршруты возможного выдвижения подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступления. Враг перегруппировывается, а также накапливает материально-технические ресурсы.

Сегодня, 20 мая, оккупанты обстреливали из артиллерии позиции украинских военных к югу и юго-западу от города Изюм. Для уточнения положения ВСУ россияне провели воздушную разведку двумя беспилотниками "Орлан-10".

В районе населенного пункта Яремовка россияне еще раз пытаются навести понтонную переправу через реку Северский Донец.

На временно занятых территориях Харьковской области враг продолжает блокировать работу украинских операторов сотовой связи, распространяет пропагандистские материалы и пытается наладить трансляцию российских теле- и радиоканалов.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ рассказали оперативную информацию о ситуации по основным направлениям юга. Так, в Новопавловском, Криворожском, Херсонском и Запорожском направлениях противник продолжает обстрелы подразделений украинских войск.

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