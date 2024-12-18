В Генштабе рассказали по каким направлениям идут самые ожесточенные бои и о ситуации на фронте

В общей сложности количество боевых столкновений возросло до 138.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских кафиров, которые не прекращают террористические атаки на мирные украинские города и села. Российские войска совершают ракетные, авиационные и артиллерийские удары, приводя к новым разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Самые сложные направления:

Курщина, Покровское, Кураховское и Времевское направления : Это наиболее активные и горячие точки на фронте, где силы обороны Украины предпринимают максимальные усилия для сдерживания продвижения российских оккупантов.

Харьковское направление : Продолжается вражеская атака на позиции украинских подразделений в районе Волчанска, с авиационными ударами по Волчанским Хуторам и Удам.

Купянское направление : Оккупанты трижды атаковали Силы обороны в районах Петропавловки и Лозовой, два боестолкновения продолжаются.

Лиманское направление : Российская армия совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новоегоровки, Надежды, Ямполевки и Тернов.

Покровское и Торецкое направления : Враг активно пытается вклиниться в оборону украинских войск.

Времевское направление : 15 атак врага неподалеку от Константинопольского, Разлива, Великой Новоселки, Благодатного, Нового Комара и Сторожевого.

Без изменений (стабильные позиции):

Северское направление : На этом направлении украинские войска устойчиво держат оборону. Отбиты три атаки врага, а бои продолжаются вблизи Верхнекаменского. Ореховское направление : Враги пытались продвигаться в районе Новоандреевки, но атака была отбита.

В целом, в Украине ситуация остается напряженной и в наиболее активных зонах фронта продолжаются бои, в то время как на некоторых участках линии обороны позиции не изменились.

Напомним, враг оккупировал Солнцевку и продвинулся в направлении Новотроицкого, Берестки, Зеленовки, Нового Комара, Сторожевого, а также занял позиции в Курахово, Пушкино, Даченском и Возрождении.

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