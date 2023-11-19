В Генштабе рассказали последние новости о плацдарме на левом берегу Днепра

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток, 19 ноября, на фронте произошло 45 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Враг нанес 16 авиационных ударов, совершил 41 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также противник атаковал "Шахедами" объекты критической инфраструктуры Украины.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 15 из 20 "шахедов". В результате российских атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на отдельных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении россияне безуспешно вели штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где силами обороны отбито 7 атак. Нанесли авиационный удар возле Петропавловки Харьковской области.

Синьковка и Петропавловка на карте / Фото: Deepstatemap

Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Ямполевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

Украинские военные на одном из направлений

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия вблизи Клищиевки и Андреевки Донецкой области, где наши воины отразили 11 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 9 атак.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Яснобродовка, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

Ситуация возле Авдеевки / Фото: Deepstatemap

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где Силами обороны отбиты 13 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия западнее Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенным пунктам.

На Запорожском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Левадное, Малиновка, Волшебное, Орехов, Новоандреевка, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Контрнаступление ВСУ

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огненное поражение противнику.

Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 3 склада боеприпасов противника.

Ранее в Минобороны Украиныназвали масштабы потерь оккупантов за неделю.

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