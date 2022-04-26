В Генштабе рассказали, сколько батальонов противника в Белгородской области готовятся к наступлению

В Генштабе рассказали, сколько батальонов противника в Белгородской области готовятся к наступлению

Российские оккупанты в приграничных с Украиной районах Белгородской области восстанавливают боеспособность и готовятся к наступлению.

В Белгородской области в настоящее время находятся до пяти батальонных тактических групп противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 26 апреля.

"В приграничных с Украиной районах Белгородской области российские оккупанты продолжают удерживать полевые лагеря для восстановления боеспособности и подготовки подразделений. По имеющейся информации, в непосредственной близости к государственной границе Украины в этой области находятся до пяти батальонных тактических групп противника", — говорится в сообщении.

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Напомним, в Генштабе также рассказали, что группировки войск противника ведут наступательную операцию в Восточной операционной зоне. Основной целью остается обеспечение сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

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