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В Генштабе рассказали, сколько населенных пунктов освободили на Харьковщине в мае

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В Генштабе рассказали, сколько населенных пунктов освободили на Харьковщине в мае

Фото: АрмияInform

С 5 мая в Харьковской области освободили уже 23 населенных пункта.

Сейчас российские оккупанты пытаются сдержать украинское наступление на этом направлении.

Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ" заявил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

"На Харьковском направлении с 5 мая уже освобождены 23 населенных пункта из-под российской оккупации. Враг пытается сдержать наступление наших войск. россия не прекращает обстрелы Черниговской и Сумской областей, чтобы отвлечь наши силы от основных направлений", — подчеркнул Громов.

Напомним, в Харьковской области продолжаются боевые действия высокой интенсивности. Российские оккупанты пытаются удержать занятые рубежи на Харьковском направлении, провести контратаки. Украинские защитники наносят врагу серьезные потери.

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