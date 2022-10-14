В Генштабе рассказали, сколько оккупантов и техники ВСУ уничтожили за последние дни

Украинские военные уничтожили в районах населенных пунктов Хлебодаровка Донецкой области, Токмак Запорожской области и Токаревка Херсонской области до 150 оккупантов и ранили еще около 100.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

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Как стало известно, украинские военные, кроме личного состава оккупантов, уничтожили 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники.

По предварительной информации, в районе железнодорожной станции в городе Антрацит Луганской области наши воины уничтожили значительную часть вооружения и военной техники противника, транспортировавшуюся железнодорожным транспортом. Число и характер повреждений уточняются.

В течение текущих суток авиация Сил обороны нанесла тринадцать ударов. Подтверждено поражение двенадцати районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также одного зенитного ракетного комплекса противника.

Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и три склада боеприпасов.

Напомним, что диктатор Лукашенко заявил, что Путин не будет применять тактическое ядерное оружие, поскольку у него есть самые "современные виды" другого вооружения.

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