В Генштабе сообщили, чем сейчас занимается скандальная 155-я бригада "Анна Киевская"

Сейчас 155-я бригада "приобретает способности в ходе боевых действий".

На сегодняшний день 155-я ОМБр "Анна Киевская" выполняет определенные задачи в полном составе на Покровском направлении.

Об этом в Генштабе ВСУ сообщили агентству "Интерфакс-Украина".

По данным Генштаба, 155-я бригада имеет собственную полосу обороны на фронте.

Также читайте На скандал со 155-й бригадой отреагировал командующий Сухопутными войсками

"Это новосозданная бригада, которая проходила подготовку на территории Франции и приобретает возможности в ходе боевых действий, имея собственную бригадную полосу обороны на Покровском направлении", — говорится в заявлении.

В Генштабе акцентировали, что еще до того, как "о некоторых организационных проблемах 155 ОМБр стало известно из медиа", командование ВСУ назначило проверку ситуации, в том числе и по значительному количеству случаев самовольного оставления воинской части.

В штабе проинформировали, что принимают меры по улучшению дисциплины и психологического состояния военных.

"Это позволило сократить количество случаев СОЧ. Сейчас подразделения бригады получают дополнительную комплектацию, бригада усилена беспилотными подразделениями", – сообщили в ВСУ.

Напомним, ГБР расследует обстоятельства формирования 155-й ОМБр "Анна Киевская". В СМИ появилась информация о ненадлежащем формировании бригады и ее обеспечении. Сообщалось о 1700 бойцах, которые пошли в ЗОЧ, часть из которых сбежала из учебы во Франции.

Читайте также: