В Генштабе сообщили, что оккупанты делают на украинско-российской границе

В Генштабе сообщили, что оккупанты делают на украинско-российской границе

На Северском направлении враг продолжает проводить мероприятия по усилению участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"Российские оккупанты не прекращают обстрелы позиций Сил обороны, развернутых в непосредственной близости к государственной границе Украины в Сумской и Черниговской областях", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Сумской области спасатели разбирают завалы после ракетных ударов оккупантов.

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