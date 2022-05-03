В Генштабе сообщили, что происходит на Слобожанском направлении: "Враг несет потери"

В Генштабе сообщили, что происходит на Слобожанском направлении: "Враг несет потери"

На Слобожанском направлении враг действует группировкой из состава 6-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Оккупанты продолжают наносить авиационные удары и обстреливать из артиллерии город Харьков.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Также на Слобожанском направлении сосредоточены 41-общевоенная армия Центрального военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов.

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“На Изюмском направлении противник, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа; 29, 35, 36 общевойсковых армий и 68 армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведет наступательные действия в направлении Изюм – Барвинково. Терпит потери”, — отметили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что жители так называемой "ДНР" просят своих земляков не идти воевать на стороне оккупантов.

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