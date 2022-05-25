В Генштабе сообщили, что происходит на Волынском и Полесском направлениях

В Генштабе сообщили, что происходит на Волынском и Полесском направлениях

На Волынском и Полесском направлениях, сравнивая с прошлыми сутками, обстановка без изменений.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запланировано проведение практических действий подразделений вооруженных сил республики Беларусь. По имеющейся информации, планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и маршей”, — рассказали в Генштабе ВСУ.

Напомним, что в Нацполиции показали последствия "русского мира", пришедшего на Донетчину.

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