В Генштабе сообщили, что происходит на Волынском и Полесском направлениях

На Волынском и Полесском направлениях, сравнивая с прошлыми сутками, обстановка без изменений.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
"В конце мая этого года на полигонах в Брестской, Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской областях запланировано проведение практических действий подразделений вооруженных сил республики Беларусь. По имеющейся информации, планом указанных мер предусматривается снятие с хранения вооружения и военной техники и маршей”, — рассказали в Генштабе ВСУ.
Напомним, что в Нацполиции показали последствия "русского мира", пришедшего на Донетчину.
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