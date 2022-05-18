В Генштабе сообщили, где именно враг поддерживает готовность подразделений противовоздушной обороны

В Генштабе сообщили, где именно враг поддерживает готовность подразделений противовоздушной обороны

Подразделения скопились в приграничных районах.

На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской и Воронежской областей, кафиры продолжают поддерживать в готовности к применению военные подразделения.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 18 мая.

Враг готовит к применению военные подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военно-космических вооруженных сил РФ.

Напомним, жителей пвесдореспублик мобилизовывали, чтобы те воевали в Украине. Им обещали большие за это деньги, а также компенсации в случае ранения. Впрочем, жители псевдореспублика могут не получить предусмотренные им выплаты за ранения. Все — из-за ложных диагнозов раненым "ЛНРовцам" в медицинских справках.

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