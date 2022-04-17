В Генштабе сообщили, как Россия готовится к провозглашению так называемой "Херсонской народной республики"

Враг планирует использовать персональные данные жителей региона.

В Украине на отдельных временно занятых российскими оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "Херсонской народной республики".

Об этом сообщает Генеральный штаб Украины 17 апреля. В сообщении говорится, что для фальсификации его результатов враг планирует использовать персональные данные жителей региона. Их захватчики собирают при выдаче так называемой "гуманитарной помощи".

"Среди жителей также распространяется информация, что после оглашения результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты готовят агитматериалы для "референдума" в Новой Каховке. Захватчики готовят гитационные брошюры, буклеты, плакаты и бланки.

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