В Генштабе сообщили, каким количеством ракет и какие города Украины сегодня бомбили россияне

Российская оккупационная армия, не имея достижений на поле боя, в очередной раз нанесла ракетные и авиационные удары по многолюдным мирным украинским городам.

В результате массированного ракетного удара по Украине за 10 октября пострадала инфраструктура и мирные граждане более 20 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении Генштаба.

"Российская оккупационная армия, не имея достижений на поле боя, применяет тактику террора против гражданского населения Украины. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, наносит удары по критической инфраструктуре, а также жилым домам", — говорится в сообщении.

Также читайте Садовой сообщил, как Львов восстанавливается после ракетных ударов и в каких районах сложнее всего со светом

По данным Генштаба, оккупанты сегодня бомбили Киев, Львов, Ровно, Житомир, Тернополь, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Винница, Прилуки, Нежин, Конотоп, Харьков, Кременчуг, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Одесса. Среди гражданских, к сожалению, погибшие.

В течение суток оккупанты нанесли более 84 ракетных и авиационных ударов. Для ударов по городам и селам противник использовал крылатые, баллистические, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотные летательные аппараты.

Силами и средствами Воздушных Сил, а также противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины было уничтожено 56 воздушных целей: 43 крылатые ракеты и 13 беспилотных летательных аппаратов.

"Угроза нанесения противникам авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины сохраняется и дальше. В то же время, враг пытается удержать временно захваченные территории, обстреливает позиции наших войск, сосредотачивает усилия на попытках срыва активных действий Сил обороны на отдельных направлениях, ведет наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", — говорят в Генштабе.

Напомним, россияне 10 октября ударили ракетами в 12 областях и Киеве, погибли 11 человек. В ГСЧС рассказали о последствиях российского террора в Украине.

Читайте также: