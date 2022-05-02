В Генштабе сообщили, на каких направлениях наблюдается наибольшая активность врага

В Генштабе сообщили, на каких направлениях наблюдается наибольшая активность врага

Российские оккупанты не оставляют попытки захватить территории Украины.

В частности, военные РФ проводят наступательные действия в Восточной операционной зоне. Они хотят установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей, чтобы сделать сухопутный коридор с аннексированным Крымом.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

В настоящее время наблюдается наибольшая активность оккупантов на Слобожанском и Донецком направлениях.

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В Запорожском, Криворожском и Николаевском направлениях враг проводит перегруппировку войск, усиливает артиллерийские подразделения и подразделения противовоздушной обороны и пытается наладить систему материально-технического обеспечения группировки войск.

Также враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Кроме того, Россия продолжает подготовку резервов, чтобы пополнить боевые потери среди личного состава.

Напомним, по состоянию на 2 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 23,8 тысяч человек.

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