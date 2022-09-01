В Генштабе сообщили направления, на которые РФ перебрасывает дополнительные войска и планирует усилить наступление

Для возобновления наступления россияне перегруппируются и перебрасывает дополнительные войска на Донбасс и Запорожскую область.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов в ходе брифинга.

"На востоке враг осуществляет перегруппировку войск Центрального военного округа из Луганско-Донецкого в Кураховское направление с целью наращивания своих войск. После восстановления боеспособности врагом дополнительно введено по одной батальонно-тактической группе на Славянское и Николаевское направления", — заявил Громов.

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Кроме того, Россия из Белгородской области перебросила две тактические группы в Орехово (Запорожская область). Подобные действия российского руководства, вероятно, могут свидетельствовать о возобновлении наступления на Донбассе.

Громов подтвердил, что Россия формирует ранее анонсированный третий армейский корпус. Впрочем, прошли ли подготовку мобилизованные, сейчас точно неизвестно. По словам Громова, именно это формирование российских войск будет переброшено в Донецкую область.

Напомним, офицер спецназа США объяснил, почему Путин уже проиграл в войне.

Как сообщалось, в Беларуси планируют военные учения с участием российских военных и бойцов стран ОДКБ, на которых могут провести тренировку "освобождения" территорий. Речь может идти о захвате части приграничных областей Украины.

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