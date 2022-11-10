В Генштабе сообщили направления, на которые Россия и Беларусь могут бросить свои войска

В Беларуси продолжаются мероприятия по подготовке и приему мобилизованных российских военных.

Россия и Беларусь продолжают совместное развертывание группировки войск на беларуской территории, которую могут привлечь на Волынском и Полесском направлениях.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга.

По его словам, сейчас в Беларуси принимают и проводят подготовку мобилизованных россиян.

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"На территории республики Беларусь продолжаются мероприятия по развертыванию региональной группировки войск так называемого союзного государства, которая может действовать в Волынском и Полесском операционных районах. Соответствующими силовыми ведомствами и органами местного самоуправления республики Беларусь проводятся мероприятия по подготовке и приему российского военного контингента из числа мобилизованных на территории РФ лиц. Сейчас идет уточнение мест для размещения личного состава", — высказался Громов.

Напомним, в Генштабе ВСУ предупредили, что в случае повторного наступления из Беларуси начнется массированное огневое поражение врага, который понесет огромные потери.

Угроза наступления из Беларуси

Кроме того, что из Беларуси 24 февраля в Украину пошла техника оккупантов, а территорию РБ россияне регулярно используют для обстрелов Украины и сам Лукашенко активно поддерживает Путина, в последнее время активизировались сообщения о возможном новом наступлении из РБ.

Так, в Сети опубликовали спутниковые снимки, свидетельствующие, что на аэродроме в "Мачулищах" (Беларусь) находятся МиГ-31К ВКС РФ и контейнеры, где могут храниться ракеты "Кинжал".

О том, что у Лукашенко что-то придумали, свидетельствует и то, что в Беларуси стартовала скрытая мобилизация. Она будет проходить под видом проверки боевой способности войск. Также туда активно свозят российских мобилизованных.

2 ноября Беларусь и Россия начали подготовку к проведению совместных оперативных военных учений "Щит Союза-2023".

Военный аналитик из Беларуси Александр Алесин объяснил, что для наступления на Украину из Беларуси России необходимо создать группировку из 100 тыс. военных с техникой. На сегодняшний день, по его словам, Москва не имеет соответствующих ресурсов, поэтому в ближайшие три-пять месяцев ждать эскалацию не стоит.

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В свою очередь, глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко заверил, что по состоянию на 6 ноября ситуация на украинско-беларуской границе спокойная.

Бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что нападение на Украину из Беларуси сегодня маловероятно. По его мнению, в случае, если Александр Лукашенко отдаст приказ своей армии наступать, белорусы могут восстать.

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