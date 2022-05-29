В Генштабе сообщили о намерениях врага на Сиверском направлении

В Генштабе сообщили о намерениях врага на Сиверском направлении

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Сиверском направлении противник продолжает удерживать подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и воздушно-десантных войск на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ 29 мая.

По информации украинского командования, враг преследует цель недопущения переброски подразделений наших войск на другие угрожающие направления.

Напомним, что советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация на фронтах Украины может резко начать меняться в пользу государства после 15 июня. Именно в середине следующего месяца – очередная встреча министров обороны НАТО по Украине.

Отметим также, что российско-оккупационные власти задержали турецкие рыбацкие лодки у побережья Крыма. На лодках было 12 рыбаков.

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