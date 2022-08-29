В Генштабе сообщили о задаче, которую враг пытается выполнить в Черном и Азовском морях

В других направлениях оккупант продолжает интенсивную воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника выполняет задачи по поддержанию благоприятного оперативного режима и блокированию гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Об этом 29 августа говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы из имеющихся у врага средств огневого поражения в районах населенных пунктов Гуляйполе, Орехов, Красное, Малая Токмачка, Новоандреевка, Березово, Белогорье, Степное и Каменское.

Ударами авиации оккупанты пытались нанести урон нашим подразделениям возле Малых Щербаков.

На Южнобужском направлении противник обстреливал из имеющихся артиллерийских систем и танков районы населенных пунктов Николаев, Лупарево, Таврическое, Прибужское, Посад-Покровское, Украинку, Любомировка, Заря, Мирное, Квитневое, Киселевка, Кобзарцы, Березнеговатое, Высун. и Княжеское. Удары авиации подверглись районам Андреевки и Калиновки.

Штурмовыми и наступательными действиями враг пытался улучшить тактическое положение неподалеку от Потемкиного, понес потери и ретировался.

Напомним, российские кафиры в понедельник, 29 августа, выпустили по Николаеву много ракет. 12 ракет ударили по Николаеву, часть из них не долетела до целей.

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