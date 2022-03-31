В Генштабе сообщили об основных усилиях войск РФ

Оккупанты продолжают сосредоточение на сдерживании занятых рубежей.
Основные усилия войск РФ сосредоточены на сдерживании занятых рубежей. Враг продолжает подготовку к возобновлению наступательных действий в отдельных направлениях.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Войска оккупантов также пытаются установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ВСУ успешно сдерживают оккупантов по всем направлениям, в Беларуси фиксируют перемещение техники РФ.
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